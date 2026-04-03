ARA
DOLAR
44,58
0,04%
DOLAR
EURO
51,38
-0,06%
EURO
ALTIN
6776,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yapı Kredi emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Nisan 2026 emekli promosyonu

Yapı Kredi emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Nisan 2026 emekli promosyonu

Yapı Kredi, Nisan 2026 itibarıyla emekli promosyon tutarlarını güncelleyerek toplamda 30.000 TL'ye varan bir paket sunmaya başladı. Bankanın bu ayki kampanyası, sadece çıplak promosyonu değil; fatura talimatı, harcama ve dijital kullanım gibi ek ödülleri de kapsıyor. Peki Yapı Kredi emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Nisan 2026 emekli promosyonu

Ekonomist
[email protected]

Yapı Kredi'nin paylaştığınız güncel kampanya detayları, emekli promosyonlarında çıtayı oldukça yukarı taşıdığını gösteriyor. 19 Eylül 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu 30.000 TL’ye varan paket, sadece maaş taşıma sözüyle değil, bankanın dijital ve finansal servislerini aktif kullanmanızla birleşen bir ödül yapısına sahip.

Maaş Baremine Göre Toplam Kazanç Tablosu

Aylık Net GelirTemel PromosyonFatura ÖdülüKart Harcama ÖdülüDijital AktiflikMobil Müşteri (+3bin)TOPLAM
0 - 9.999 TL6.250 TL2.000 TL2.000 TL2.000 TL3.000 TL15.250 TL
10.000 - 14.499 TL10.000 TL3.000 TL3.000 TL2.000 TL3.000 TL21.000 TL
15.000 - 19.999 TL12.500 TL4.000 TL4.000 TL2.000 TL3.000 TL25.500 TL
20.000 TL ve Üzeri15.000 TL5.000 TL5.000 TL2.000 TL3.000 TL30.000 TL

Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Detaylar

Ek Ödül Süresi: Fatura ve kredi kartı harcama (1.000 TL) kriterlerini, ek ödül taahhütnamesini imzaladıktan sonraki 60 gün içinde yerine getirmeniz gerekiyor.

"EMEKLIYEMUJDE" Kodu: Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz, mobil üzerinden müşteri olurken bu kodu girmeniz ve bir kredi kartı sahibi olmanız, harcama şartı aranmaksızın 3.000 TL ek ödül almanızı sağlıyor.

Dijital Aktiflik: Son 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmamış olup tekrar kullanmaya başlayanlar veya ilk kez girenler, maaşından bağımsız olarak 2.000 TL daha kazanıyor.

Geri Ödeme Şartı: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşınızı başka bankaya taşırsanız, kalan sürenin ödemesi (kıstelyevm esasına göre) geri alınır.

Nasıl Başvurulur?

Mevcut Müşteriler: Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi veya 444 0 444 üzerinden anında taşıma yapabilir.

Yeni Müşteriler: Yapı Kredi Mobil'i indirip "Müşteri Ol" adımıyla (referans kodunu unutmadan) sürece başlayabilir veya e-Devlet/SGK müdürlükleri üzerinden banka tercihi yapabilir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL