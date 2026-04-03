Yapı Kredi emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Nisan 2026 emekli promosyonu

Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Detaylar

Ek Ödül Süresi: Fatura ve kredi kartı harcama (1.000 TL) kriterlerini, ek ödül taahhütnamesini imzaladıktan sonraki 60 gün içinde yerine getirmeniz gerekiyor.

"EMEKLIYEMUJDE" Kodu: Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz, mobil üzerinden müşteri olurken bu kodu girmeniz ve bir kredi kartı sahibi olmanız, harcama şartı aranmaksızın 3.000 TL ek ödül almanızı sağlıyor.

Dijital Aktiflik: Son 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmamış olup tekrar kullanmaya başlayanlar veya ilk kez girenler, maaşından bağımsız olarak 2.000 TL daha kazanıyor.

Geri Ödeme Şartı: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşınızı başka bankaya taşırsanız, kalan sürenin ödemesi (kıstelyevm esasına göre) geri alınır.