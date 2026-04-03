Yapı Kredi emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Nisan 2026 emekli promosyonu

Yapı Kredi'nin paylaştığınız güncel kampanya detayları, emekli promosyonlarında çıtayı oldukça yukarı taşıdığını gösteriyor. 19 Eylül 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu 30.000 TL’ye varan paket, sadece maaş taşıma sözüyle değil, bankanın dijital ve finansal servislerini aktif kullanmanızla birleşen bir ödül yapısına sahip.
Maaş Baremine Göre Toplam Kazanç Tablosu
|Aylık Net Gelir
|Temel Promosyon
|Fatura Ödülü
|Kart Harcama Ödülü
|Dijital Aktiflik
|Mobil Müşteri (+3bin)
|TOPLAM
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|15.250 TL
|10.000 - 14.499 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|21.000 TL
|15.000 - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|25.500 TL
|20.000 TL ve Üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|3.000 TL
|30.000 TL
Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Detaylar
Ek Ödül Süresi: Fatura ve kredi kartı harcama (1.000 TL) kriterlerini, ek ödül taahhütnamesini imzaladıktan sonraki 60 gün içinde yerine getirmeniz gerekiyor.
"EMEKLIYEMUJDE" Kodu: Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz, mobil üzerinden müşteri olurken bu kodu girmeniz ve bir kredi kartı sahibi olmanız, harcama şartı aranmaksızın 3.000 TL ek ödül almanızı sağlıyor.
Dijital Aktiflik: Son 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmamış olup tekrar kullanmaya başlayanlar veya ilk kez girenler, maaşından bağımsız olarak 2.000 TL daha kazanıyor.
Geri Ödeme Şartı: 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşınızı başka bankaya taşırsanız, kalan sürenin ödemesi (kıstelyevm esasına göre) geri alınır.