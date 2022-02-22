Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamalarının ardından altın fiyatları tırmanışa geçti. Altının ons fiyatı 8 ayın en yükseğini gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. ABD, Rusya’nın bu kararını şiddetle kınarken, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD’li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Gelişmelerin ardından Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı gerilirken, güvenli liman altın yükselişe geçti.

Altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 844 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.384 lira, Cumhuriyet altını da 5.654 liradan satılıyor.

Ons altın

Dün, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından altının ons fiyatı 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gördü. Yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.908 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya’da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD’de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.