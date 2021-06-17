Altında, ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası yaşanan düşüş hızlandı. Dün 5 ayın en düşük seviyesini gören altının ons fiyatında kayıp bugün de yüzde 2’ye dayandı. Gram altın ise, içerde Merkez Bankası faiz kararının da etkisiyl 500 liranın altına indi.

Dün, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası altının ons fiyatındaki sert düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 2 azalışla 501,7 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 15.32 itibarıyla yüzde 1,5 düşerek 493 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 lira, Cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,5 değer kaybederek 8 Ocak’tan bu yana en kötü günlük performansını gerçekleştirdi. Değer kayıplarını üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 1,91 kayıpla 1,777 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Fed’in dünkü karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarının beklentilerden “şahin” olarak değerlendirildiğini ifade ederek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.