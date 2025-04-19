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Yatırım araçlarında bu haftanın kazandıranı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,30, avro/TL yüzde 0,86, altının gram fiyatı ise yüzde 2,73 artış kaydetti.

19 Nisan 2025 | 10:04
Yatırım araçlarında bu haftanın kazandıranı
  • BIST 100 endeksi, en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 altında 9.317,24 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 6 bin 633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 6 bin 815 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 38,1770 liraya, avro yüzde 0,86 artışla 43,6300 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12, emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli madenler" fonları oldu.

 

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  • ALTIN GRAM - TL 4063,19 -0,12%
  • ALTIN ONS 3314,14 -1,04%
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  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,11 0,3302%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,1335 0,2964%
  • EURO/DOLAR 1,1393 0,2349%
  • EURO/TURK LIRASI 43,2409 0%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
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Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
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GERİ
İLERİ
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