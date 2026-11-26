Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2027 Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) ilişkin takvim netleşiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavın mayıs ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sınav sonucunda belirlenecek 15 bin öğretmen adayının ise eylül ayında Milli Eğitim Akademisinde eğitim almaya başlaması planlanıyor.

Branşlara göre kontenjan dağılımı hafta sonu belli olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisinin ilk 10 bin öğretmen adayının şubat ayı sonu itibarıyla eğitimlerini tamamlayacağını ve ardından öğretmen olarak göreve başlayacağını ifade etti.

Temmuz ayında gerçekleştirilen 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında alınacak öğretmen adayı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin olarak açıklandığını hatırlatan Tekin, branşlara göre kontenjan dağılımına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tekin, "Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı olarak bunun dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Milli Eğitim Akademisi'nin 2026 giriş sınavıyla alacağımız arkadaşlarımız 15 bin kişi" ifadelerini kullandı.

AGS bu yıl mayıs ayında yapılacak

ÖSYM ile atama ve eğitim öğretim takvimini dikkate alarak AGS tarihinde değişikliğe gittiklerini belirten Tekin, 2027 Akademi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

Tekin, akademiye alınacak öğretmen adaylarının temmuz ve ağustos aylarında belirleneceğini, eğitimlerin ise eylülde başlayarak bir sonraki yılın eylül ayına kadar devam edeceğini ifade etti.

40 bin atama yapılacak

Akademide eğitim gören 10 bin adayın bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak öğretmen olarak atanacağını belirten Tekin, 2026 ve 2027 AGS kapsamında alınacak 15'er bin adayla birlikte toplam sayının 40 bine ulaşacağını ifade etti.

Tekin, iki akademi giriş sınavına ilişkin alım sayılarının Cumhurbaşkanı tarafından duyurulduğunu, mevcut 10 bin adaya ilişkin sayının ise daha önce açıklandığını hatırlattı.