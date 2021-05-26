Altın fiyatları gerek uluslararası gerekse yurt içi piyasada yükselişini sürdürüyor. Ons altın fiyatı yılbaşından beri ilk kez 1900 doların üzerine çıktı. Gram altın fiyatı da 519,5 lira ile 9 Kasım 2020’den beri en yüksek seviyesini gördü. ‘Güvenli liman’ altın neden yükseldi? Üst üste 4. haftaya da taşınan yükseliş devam eder mi? Analistler ne diyor?

2021 Ocak ayından bu yana ilk kez 1900 doları aşan ons altının yükselişinde dolar endeksinin psikolojik sınır olan 90 puanın altına gerilemesinin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 1.56 gerilemesi de etkili oldu.

Altının ons fiyatı 15:50 itibariyle 1.912 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın 518, çeyrek altın 848 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

Ekonomistler ne diyor?

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı: Son dönemde ons altın fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak dolar kurunun yükselişe devam etmesi gram altın fiyatında da yukarı yönlü trendlerin devam etmesini sağlıyor. Gram altında 475 TL üzerinde kalındığı sürece fiyatta yaşanan gerilemeler, geleneksel yatırım aracında ağırlık artırmak için bir fırsat olabilir.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün: Ons Altında ABD enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte yükselişini sürdürürken dolar endeksinde görülen geri çekilme hareketi destekliyor. Genel perspektiften bakıldığın dövizdeki hareketin devam etmesi beklenirken ons altının 1.800-1.900 bant aralığında seyretmesi bekleniliyor. Bu gelişmeler çerçevesinde gram altının 500-520 TL aralığında olmasını bekliyoruz.