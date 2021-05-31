Türkiye’nin ödemeler dengesi hesabı, turizm gelirlerinde pandemi kaynaklı büyük düşüşün ve ihracatta istenen büyümenin gerçekleşmemesinden dolayı bozulmaya devam ediyor.

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre cari açıkta azalma gözlendi.

Bunda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon

dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 319 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın mart ayında 280 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu dönemde 47 milyon dolar net giriş kaydetti.