Merkez Bankası, ağustos ayı ödemeler dengesi verileri, beklentilerden farklı olarak cari açık değil cari fazla verdi.

Turizm gelirleri ve güçlü ihracat etkisiyle sınırlı bir açık vermesi beklenen cari işlemler dengesi, ağustos ayında 528 milyon dolar fazla vermiş oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artarak 4 milyar 76 milyon dolarına yükselmesi etkili oldu.

Sekiz aylık dönem için açık 13 milyar 992 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu arada temmuzda cari denge 683 milyon dolar açıktan, 923 milyon dolar açığa revize edildi.

Kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi ağustosta 4,45 milyar dolar fazla verdi. Net hata noksan ocak-ağustos döneminde 13,5 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ay 4 milyar 433 milyon dolar fazla verdi.