Nehir Sanayi Sitesi D-100 hattında yükseliyor

Türkiye sanayinin önemli bir bölümünü barındıran Marmara Bölgesi, yeni bir yatırımla buluşacak. Daim Yapı, Filizfidanoğlu İnşaat ve Yahya Gedik İnşaat'ın ortak girişimi olarak Sakarya GYO güvencesiyle inşa edilen Nehir Sanayi Sitesi, D-100 Karayolu'na tam cepheli konumu ve İstanbul, Kocaeli ile Karadeniz hattına açılan lojistik bağlantılarıyla dikkat çekiyor.

Sakarya’nın, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki sanayi bölgelerinin doğal bir genişleme alanı olarak öne çıkmasıyla; bölgedeki organize sanayi bölgelerinin yüksek doluluk oranları ve büyüyen üretim kapasitesi, Nehir Sanayi Sitesi’ni hem yerel hem de İstanbul merkezli yatırımcılar için stratejik bir adres haline getiriyor. Şehir merkezine 5 kilometre, Kocaeli’ye 45 kilometre ve İstanbul’a 158 kilometre mesafede yer alan proje, bölgenin istihdam kapasitesini ve ihracat odaklı üretim gücünü artırırken; Sakarya’yı önümüzdeki dönemde Marmara Bölgesi’nin öne çıkan sanayi merkezlerinden biri haline getirecek dönüşümün de önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Modern Altyapının merkezi Olacak

Projenin bulunduğu bölge, Sakarya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerine yakınlığının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen 168 hektarlık alanın içinde yer alıyor. Bu durum, bölgedeki sanayi yatırımlarının önümüzdeki dönemde hız kazanacağına işaret ediyor.

Projenin pazarlama ve satış stratejilerinin oluşturulması sürecinde tek yetkili danışman olarak görev alan Coldwell Banker Baras'tan Gürkan Akkuş, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Nehir Sanayi Sitesi’nde hedefimiz yalnızca bağımsız bölümleri satmak değil; projeyi Sakarya’nın en güçlü sanayi yatırım markalarından biri haline getirecek sürdürülebilir bir değer oluşturmak. Sakarya, sanayi altyapısını modernize etme sürecinde önemli bir dönüşüm yaşıyor ve Nehir Sanayi Sitesi tam olarak bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor.”

Sakarya’nın son yıllarda otomotiv, makine imalatı ve savunma sanayi alanlarında öne çıkan üretim üssü konumuna dikkat çeken Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pazar analizlerimiz, Sakarya’nın İstanbul Anadolu Yakası’ndaki sanayi bölgelerinin doğal bir genişleme alanı haline geldiğini gösteriyor. Şehrin lojistik açıdan İstanbul, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz ticaret akslarının kesişim noktasında yer alması, Nehir Sanayi Sitesi’ni hem üretici hem de yatırımcı için cazip kılan temel unsurların başında geliyor.”

