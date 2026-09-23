Türkiye'de masaj koltuğu pazarı büyüyor

Türkiye'deki dönüşüm, dünyada büyüyen masaj teknolojileri pazarıyla birlikte ilerliyor. Küresel masaj ekipmanları pazarı 2025 yılında 8,7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Bu pazar; masaj koltuklarının yanı sıra sırt, ayak, boyun ve omuz masaj cihazlarını da kapsıyor.

Masaj koltukları ise bu geniş pazar içerisinde başlı başına önemli bir kategori oluşturuyor. Küresel masaj koltuğu pazarı 2025 yılında 4,1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. 2031 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüme öngörülüyor. Sağlık ve wellness konusundaki farkındalığın artması, değişen yaşam biçimleri ve teknolojik gelişmeler, masaj teknolojilerine yönelik küresel talebi destekleyen başlıca dinamikler arasında yer alıyor.

Türkiye'de de dönüşüm küresel gelişmelerle benzer paralelde ilerliyor

Türkiye'de 1990'lı yıllarda henüz çok az bilinen masaj koltukları, bugün farklı kullanıcı beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap veren gelişmiş bir ürün kategorisine dönüştü. Dünyada özellikle Uzak Doğu'da yaygın bir kullanım alanına sahip olan sektör, Türkiye'de de artan ürün çeşitliliği ve gelişen teknolojilerle büyümesini sürdürüyor. Pazardaki değişim yalnızca ürünlerle sınırlı değil, tüketici profili de dönüşüyor. Fiyat ve tasarımın yanında kullanılan teknoloji, kişiselleştirme seçenekleri, kullanım kolaylığı, garanti ve satış sonrası hizmet satın alma kararında daha fazla önem kazanıyor.

Tüketici artık teknolojiyi ve kişiselleştirmeyi sorguluyor

Türkiye'de masaj koltuğu sektörünün gelişiminde uzun yıllardır yer alan Cellini Kurucusu İbrahim Erim, tüketici beklentilerindeki değişimin sektör açısından yeni bir rekabet ortamı yarattığına dikkat çekiyor.

Erim, “Cellini'yi kurduğumuz 1996 yılında masaj koltukları Türkiye için oldukça yeni bir kategoriydi. Geçen yıllar içerisinde bu ürünlerin tanınmasına, yaygınlaşmasına ve Türkiye'de bir pazar oluşmasına öncülük ettik. Bugün ise teknolojiyi araştıran, ürünleri karşılaştıran ve beklentileri yükselen çok daha bilinçli bir tüketici profili var. Bizim odağımız da dünyadaki yenilikleri ve yeni teknolojileri Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmak yönünde ilerliyor.”

Masaj koltuğunda rekabet teknolojiye kayıyor

Masaj koltuklarında yaşanan teknolojik dönüşüm, tüketicinin üründen beklentilerini de değiştiriyor. Bir dönem ağırlıklı olarak konfor odaklı değerlendirilen kategoride bugün yapay zeka destekli vücut analizi, gelişmiş masaj mekanizmaları, çift motorlu sistemler, kişiselleştirilmiş programlar, Zero Gravity, hava basınçlı masaj ve sesli kontrol gibi teknolojiler öne çıkıyor.

Cellini’nin güncel ürün gamında da 3D’den 5D’ye uzanan farklı masaj teknolojileri, akıllı vücut tarama sistemleri ve kişiye göre şekillenen programlar bir arada kullanılıyor. Böylece standart bir masaj deneyiminin ötesine geçilerek, kullanıcının vücut yapısı ve ihtiyaçlarına daha uyumlu uygulamalar sunuluyor.

Cellini Kurucusu İbrahim Erim, “Bugün masaj koltuklarında asıl rekabet, teknolojiyi ne kadar doğru ve kişiye özel kullanabildiğiniz üzerinden şekilleniyor. Yapay zeka, vücut analizi ve gelişmiş masaj sistemleri sayesinde ürünler artık kullanıcıyı daha iyi tanıyan ve deneyimi ona göre uyarlayan bir yapıya doğru ilerliyor. Kısaca masaj koltuklarında yaşanan teknolojik gelişim sektörün yönünü belirleyen temel unsurlardan biri haline geldi. Yapay zekanın özellikle kişiselleştirme konusunda sektöre önemli yeni olanaklar kazandıracağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Satış sonrası hizmet satın alma kararının parçası oluyor

Ürünlerin teknolojik olarak gelişmesi ve uzun yıllar kullanılması, servis, garanti ve yedek parça desteğini de tüketicinin satın alma kriterleri arasına taşıyor.

İbrahim Erim, özellikle teknolojik ürünlerde satış sonrası güvenin önemine dikkat çekerek, “Tüketici yalnızca bugün satın aldığı ürüne bakmıyor. İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyduğunda markaya ulaşabilmek, servis ve yedek parça desteği alabilmek istiyor. Satış sonrası hizmet artık sektörümüzde rekabetin önemli unsurlarından biri” diyor. Cellini'nin Türkiye genelindeki servis yapılanması bugün 81 ilde 360 noktaya ulaşıyor.

Masaj koltuklarının kullanım alanı genişliyor; ofisler ve kurumsal kullanım

Sektördeki bir diğer değişim kullanım alanlarında yaşanıyor. Ev kullanımının yanı sıra şirketlerin dinlenme alanları, yönetici ofisleri, oteller ve farklı ticari mekanlar da masaj koltukları için yeni kullanım alanları oluşturuyor.

Çalışan deneyimine verilen önemin artmasının kurumsal talebi desteklediğini belirten Erim, “İş yaşamında insanların kısa sürelerle dinlenebileceği alanlara verilen önem artıyor. Bunun masaj koltuklarının kurumsal kullanımını da geliştireceğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye pazarı gelişme potansiyelini koruyor

Türkiye'de masaj koltuğu kategorisi, ürünün sınırlı ölçüde bilindiği dönemlerden tüketicinin marka, model ve teknolojileri karşılaştırdığı daha olgun bir pazar yapısına doğru ilerliyor. Bununla birlikte masaj koltuğu kullanımının daha yaygın olduğu Uzak Doğu pazarlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye'de kategorinin gelişme alanı devam ediyor. Erim, “Türkiye'de artık kategoriyi tanıyan ve seçimlerini daha bilinçli yapan bir tüketici kitlesi var. Bundan sonraki büyümenin teknoloji, kalite, güven ve güçlü satış sonrası hizmet ekseninde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Cellini olarak sektörde öncü rolümüzü yeni teknolojiler ve yüksek hizmet standartlarıyla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

