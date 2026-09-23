Endüstriyel reklam ve dijital baskıda teknoloji şovu başladı

İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayan ve 26 Eylül Cumartesi akşamına kadar ziyarete açık olan fuarda 350’nin üzerinde firma ve marka, yeniliklerini sergiliyor. SIGN İstanbul 2026’nın en dikkat çeken teknolojileri arasında dünyanın en büyük solvent baskı makinesi, dünyanın en hızlı dijital UV baskı makinesi, araç kaplama uygulamaları ve hemen her yüzeye baskı alabilen makineler yer alıyor.

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Informa Genel Müdürü Tuğber Yaşa, 27.’sini düzenledikleri SIGN İstanbul’da yurt içi ve yurt dışından 350’den fazla katılımcı markayı, 80’e yakın ülkeden binlerce sektör profesyoneliyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Fuarın sunduğu küresel ölçekteki güçlü iş ağının, sektörün ticaretine milyonlarca dolarlık katkı yapacağını söyleyen Yaşa, “Fuarımızın, ulusal ve uluslararası iş birliklerine, yeni fırsatlara ve başarılı sonuçlara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uzun bir aradan sonra sektörümüzün öncü derneği olan ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği’ni de yanımızda görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Değerli desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretçiler, Canlı Demoları İlgiyle Takip Ediyor

Yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesine geçen SIGN İstanbul, ziyaretçilere gerçek zamanlı deneyim fırsatı sunuyor. Dünyanın önde gelen üreticilerinin baskı, üretim ve reklam teknolojileri, standlarda gerçekleştirilen canlı demolarla çalışırken izlenebiliyor.

SIGN İstanbul’da İlk kez “Network Şampiyonası” düzenlendi

SIGN İstanbul’un açılış gününde bu yıl ilk kez Network Şampiyonası düzenlendi. Fuar boyunca ziyaretçilerin katılımcılarla daha fazla etkileşim kurmasını teşvik eden etkinlik kapsamında, açılış günü SIGN İstanbul mobil uygulamasını kullanarak en fazla katılımcı yaka kartı taraması gerçekleştiren ilk 10 ziyaretçi sürpriz ödüllerin sahibi oldu.

Açıkhava Reklamcılığında Geleceğin Tasarımları SIGN İstanbul’da Sergileniyor

SIGN İstanbul kapsamında teknoloji kadar tasarım da ön planda yer alıyor. Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) tarafından düzenlenen “Gelecek Vadeden Tasarımcı Ödülü” yarışmasının finalist projeleri fuardaki özel alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sektöre yeni fikirler kazandıran genç tasarımcıların ödülleri ise 25 Eylül 2026 Cuma günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.