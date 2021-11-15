Ekonomideki önemli sorunlardan biri olan işsizlikte, eylül ayında manşet işsizlik gerilerken, geniş tanımlı işsizlikte ise artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül dönemi iş gücü istatistiklerine göre, eylülde işsizlik yüzde 11,5 seviyesine geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan atıl işgücü oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay yüzde 12,1 olarak açıklanan veri de yüzde 11,8’e revize edildi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu.

Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.