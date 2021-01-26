Mart 2020’den bu yana Türkiye ekonomisini derinden etkileyen pandemi sürecinde, üretim ve ihracatta, başta turizm olmak üzere hizmet sektöründe ağır kayıplar yaşandı. Ancak hiç şüphe yok ki, uzun vadeli etkileri açısından en derin bozulma iş gücü piyasasında görülüyor ve görülmeye devam edecek.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, işsiz sayısı 2020 yılı ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu. TÜİK verilerinden çıkan belki de en kayda değer ve kaygı verici sonuç, iş bulma umudu olmayanların sayısının bir yılda 843 bin kişi artarak 668 binden 1 milyon 511 bin kişiye yükselmiş olması.

Aynı dönemde iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise 2 milyon 175 binden, 4 milyon 348 bine çıktı. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım, 2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi olarak ‘son dört hafta’ yerine ‘son üç ay’ kullanılmaktaydı.

Son açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile yüzde 43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 55,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3 puanlık azalış ile yüzde 50 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak yüzde 30,6 oldu.

Aynı dönemde iş gücüne katılma oranı 3,0 puanlık azalışla yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

PROF. DR. SEYFETTİN YÜKSEL BETAM DİREKTÖRÜ

“İSTİHDAM KAYIPLARI ARTARAK DEVAM EDECEK”

“2020 Eylül-Ekim-Kasım aylarını kapsayan ekim dönemi istatistikleri Türkiye iş gücü piyasasının adeta donduğunu gösteriyor. Tarım dışı istihdam 5 bin kadar azalırken, işsiz sayısında 30 binlik bir artış var. Dolayısıyla tarım dışı iş gücü de 25 bin artarken, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,8’dan 14,9’a yükselmiş durumda.

Ocak 2020’ye kıyasla Ekim 2020’de tarım dışı istihdamda 680 bin, iş gücünde de 770 bin kayıp var. İş gücü piyasasının ekim fotoğrafına biraz daha yakından, özellikle sektörler ayrıntısında bakıldığında bu kayıpların kolay kolay telafi edilemeyeceği açıkça görülüyor.

Ocak 2020’ye kıyasla hizmetlerde halen 700 binin üzerinde istihdam kaybı var. Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayacak olan kasım dönemi rakamları açıklandığında bu sektörde istihdam kayıplarının artarak devam edeceğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. Ne yazık ki fiilen işsiz sayısı da eylülden itibaren artışa geçmiş bulunuyor. Bu sayı ekim itibarıyla 4 milyon 600 bini geçmiş durumda. Yani Ocak 2020’ye kıyasla çalışmayı arzulayan ama iş aramayan vatandaş kitlesine 2 milyon kişi eklenmiş durumda.”