İSO İkinci 500’e ilişkin bilgiler vermişken, İSO 500’deki önemli bir ayrıntıyı da aktaralım: Son 10 yılda İSO 500 listesinde yer alan yabancı şirketler, ciddi bir kan kaybı yaşıyor. 2010’da 148 olan yabancı sermayeli şirket sayısı, istikrarlı bir azalış trendi ile 2020’de 110’a kadar geriledi.

Yani son 10 yıllık verilere bakıldığında İSO 500’deki 38 yabancı şirket artık listede yok. Bunda yerli şirketlerin gelişimi bir etkense de asıl önemli etken bu yabancı şirketlerin Türkiye operasyonlarını durdurması ya da küçültmesinden ileri geliyor.

Bu durum, İSO 500’ün temel göstergelerini de aşağıya çekiyor. 2020’de İSO 500’deki 110 yabancı sermayeli kuruluşun toplam üretimden satışlardaki payı yüzde 32,1’den yüzde 31,3’e gerilerken, toplam ihracattaki payı ise 46,1’den yüzde 43’e düştü.