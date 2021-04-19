Son bir yılda pandeminin de etkisiyle büyük oranda azalan turizm gelirleri ve sıcak para girişindeki azalma nedeniyle, cari işlemler hesabındaki bozulma devam ediyor.

ARAM EKİN DURAN

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Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler hesabı şubat ayında 2,61 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin hafif üzerinde açık verdi.

Cari işlemler hesabının şubatta 2,45 milyar dolar açık vereceği öngörülüyordu. İki aylık cari açık, 4 milyar 425 milyon dolar olurken, yıllık cari işlemler açığı da 36,6 milyar dolardan 37,8 milyar dolara yükseldi.

Bu arada ocak ayına ilişkin cari işlemler açığının 1 milyar 867 milyon dolardan 1 milyar 815 milyon dolara revize edildiğini de hatırlatalım.

Cari açığın alt kalemlerine baktığımızda, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şubat ayındaki cari açık rakamında belirleyici oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 466 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar tutarında azalarak 393 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın şubat ayında 131 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde de bu ayda 132 milyon dolar net giriş kaydedildi.