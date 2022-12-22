ARA
Bist 100
5503,9
1,38%
Bist 100
Dolar/TL
18,6723
0,017%
Dolar/TL
Euro/TL
19,8272
0,0872%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0619
0,0679%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1090,04
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ABD'de 2023'te potansiyel ekonomik durgunluğa en dayanıklı 10 meslek

Payscale’in ABD'ye ilişkin bir raporuna göre hiçbir iş ekonomik ters rüzgarlardan tamamen muaf olmasa da, 2023′teki potansiyel bir ekonomik gerileme sırasında belirli rollerin diğerlerinden daha iyi durumda olması bekleniyor .

22 Aralık 2022 | 12:02
0
ABD'de 2023'te potansiyel ekonomik durgunluğa en dayanıklı 10 meslek

Payscale sıralamayı belirlemek için 1,1 milyondan fazla ABD’li işçinin maaş verilerinin yanı sıra Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan düzinelerce meslek için işe alma ve işten ayrılma oranların incelemiş.

Payscale’den sorumlu başkan yardımcısı Lexi Clarke, bu işlerin, esas olarak son 12 aydaki çift haneli ücret artışları nedeniyle “durgunluktan etkilenmez” olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

Clarke, işgücü kıtlığı ve artan rekabet nedeniyle şirketlerin bu rolleri doldurmak için daha fazla harcama yaptığını söylüyor. 2023′te bir durgunluk yaşansa bile bu işlerin “yüksek talep olmaya devam edeceğini” tahmin ediyor.

Liste, pandemi sonrası temel hizmet işleri ve ofis rollerinin bir karışımını içeriyor; garsonlar en üst sırayı alıyor.

Clarke, bunun nedeninin restoranların iş gücünü yenilemek için hâlâ mücadele etmesi olduğunu söylüyor. Listeye göre ABD'de 2023 yılında olası bir durgunluğa karşı en dayanıklı 10 meslek

1-Garson/Servis Elemanı

Gıda ve Konaklama, COVID-19 salgını sırasında en çok etkilenen sektörlerden biriydi ve restoranların toparlanması kolay olmadı. Hizmet pozisyonlarında bulunan birçok kişi başka sektörlerde iş bulmak zorunda kaldı ve çoğu geri dönmedi. Bu nedenle ABD'de bu mesleklerde maaşlar yükselmiş.

2-Bankacı

3-Reklam kampanyalarını düzenleyen medya direktörleri

4-Acil Durum görevlileri (Polis, itfaiye, ambulans)

Acil durum görevlileri, çağrıları yanıtla ve acil durum müdahale ekiplerini yönlendirir. Bu meslek özellikle pandemi sonrası yükselişte.

5-Satış danışmanı

6-Mikrobiyolog

COVID-19 salgınının dünyayı değiştiren etkisi göz önüne alındığında, mikrobiyologlar ABD'de maaşları en hızlı artan işler listesinde yer almış.

7-Pazarlama ve iş geliştirme direktörleri

8-Liman işçisi

9-EKG teknisyeni

10-Kurulum teknisyeni

Kurulum teknisyenliği, hem özel konutlarda hem de ticari binalarda sistem ve cihazların kurulumunu gerçekleştiren servis elemanlarını ifade eden geniş bir iş kolu.

İlgili Haberler
Bakan Nebati'den EYT ve asgari ücret açıklaması
Bakan Nebati'den EYT ve asgari ücret açıklaması
0
  • ALTIN GRAM - TL 1090,04 0,09%
  • ALTIN ONS 1815,73 0,08%
  • BIST 100 5503,9 1,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6723 0,017%
  • EURO/TURK LIRASI 19,8272 0,0872%
  • EURO/USD 1,0619 0,0679%
  • INGILIZ STERLINI 1,20473 -0,3268%
  • JAPON YENI 132,123 -0,171%
  • KANADA DOLARI 1,36278 0,18305%
  • RUS RUBLESI 71,907 -0,7152%
Günün En Çok Okunanları
Elon Musk'ın serveti Aralık 2020'den bu yana bu rakamı hiç görmemişti
2023 MTV: Hangi araç için ne kadar ödenecek? İşte liste...
Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Meclis tatil kararı aldı, EYT 2023'e kaldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL