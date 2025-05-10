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Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. dün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

10 Mayıs 2025 | 01:27
Ülker Bisküvi temettü teklifini duyurdu (2025)

Ülker Bisküvi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 8,0698479 TL, net 6,8593707 TL temettü teklifini genel kurul onayına sunacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Haziran, ödeme tarihi ise 23 Haziran 2025.

Şirket yönetim kurulu kararını şöyle duyurdu:

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 33. maddesi ve 21 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, yatırım, nakit yönetimi ve finansman politikaları, şirketimiz ve iş ortaklarımızın uzun vadeli çıkarları göz önünde bulundurularak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 2.980.000.000 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, 296.153.621 TL'sinin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler/yasal yedekler hesabına, 4.124.364.379 TL'sinin olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına, ve kar payının dağıtımının 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunarız
 

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