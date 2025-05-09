9 Mayıs borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,30 puan artarak 9.390,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 1,50 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.280,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.231,76 puanı, en yüksek 9.421,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kazancıyla 9.390,51 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 111,23 puan ve yüzde 1,09 kazançla 10.286,90 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 17'si geriledi, 3'ü yatay seyretti.

Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı. Toplantıya yönelik haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.350 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.



- Altının ons fiyatı 3 bin 342 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 192 bin lira oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 145,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.