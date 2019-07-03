Hızlı teslimatta rekabet çok hızlandı

Temmuz 3, 2019 0 Yorum 61 Okunma
Hızlı teslimatta rekabet çok hızlandı

Hızlı teslimat servisleri pazarında rekabet kızıştı. Pazardaki potansiyeli gören dev şirketler farklı markalarla rekabete katıldı.

Yemek Sepeti Banabi markasıyla online teslimat işine girerken, Yıldız Holding İstegelsin, Migros ise Migros Hemen’le pazara giriş yaptı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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