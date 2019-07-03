Hızlı teslimatta rekabet çok hızlandı
Hızlı teslimat servisleri pazarında rekabet kızıştı. Pazardaki potansiyeli gören dev şirketler farklı markalarla rekabete katıldı.
Yemek Sepeti Banabi markasıyla online teslimat işine girerken, Yıldız Holding İstegelsin, Migros ise Migros Hemen’le pazara giriş yaptı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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