Son dönemde küresel çapta aşılama çalışmalarının istenen hızda olmasa da devam etmesi ve küresel ticaretin canlanmaya başlaması, 2021 sonu ihracat hedefi olan 184 milyar doları tutturabilmek için umutları artırmış durumda.

Ancak virüste mutasyon endişelerinin giderek artması ile son dönemde 7,20’nin altına gerileyen dolar kurunun rekabetçi fiyat konusunda sıkıntı yaratması, ihracatçıların 2021 planlarını zorluyor.

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