Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmen duyurulmuş olup, sınava katılacak 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için son hazırlıklar yapılıyor.
İOKBS TARİHİ BELLİ Mİ?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, 2025-2026 eğitim yılı için öğrencileri ve velileri meraklandırmaktadır. Ancak, 2026 yılına ait İOKBS tarihi henüz resmî olarak paylaşılmamıştır.
Geçmiş yılların takvimleri, 2026 yılı için bir öngörü sunmaktadır:
2025 Yılı Uygulaması:
Başvurular 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı.
Sınav 27 Nisan 2025 Pazar günü uygulandı.
Sonuçlar 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı.
2024 Yılı Uygulaması:
Başvurular 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alındı.
Sınav 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşti.
Bu verilere dayanarak, 2026 yılı İOKBS başvurularının da benzer şekilde Şubat-Mart aylarında alınması ve sınavın Nisan ayının son haftası içerisinde (genellikle Pazar günü) yapılması beklenmektedir. Adayların kesin tarih ve detaylar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
2026 İOKBS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru işlemleri ve sınav giriş belgelerine erişim aşağıdaki resmî kanallar üzerinden yapılmaktadır:
Başvuru Adresleri: Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmî internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden online olarak alınmaktadır.
Sınav Giriş Belgesi: Sınava katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri (fotoğraflı), sınav tarihinden yaklaşık 7 gün önce yine aynı MEB adresleri üzerinden (genellikle e-Okul sistemi aracılığıyla) erişime açılmaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI
2025 yılında İOKBS için gerekli koşullar şöyleydi:
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları
ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası
almamış olmak
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.