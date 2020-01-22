Merkez Bankası faizde ‘ölçülü’ indirime geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Temmuz 2019’da 425 baz puanla başlattığı faiz indirimi süreci, eylül, ekim ve aralık aylarındaki toplantıların ardından, 2020’nin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da devam etti.
PPK, politika faizini 75 baz puan indirerek, yüzde 12’den yüzde 11,25’e çekti.
Böylelikle Temmuz 2019’dan bu yana geçen altı aylık süreçte yapılan toplam faiz indirimi bin 275 baz puana yani 12,75 puana ulaştı.
Politika faizi ise Temmuz 2019’daki yüzde 24 seviyesinden 16 Ocak’ta yüzde 11,25’e kadar indirilmiş oldu.
Piyasa beklentileriyle uyumlu olan son faiz indirimi kararı, döviz kurlarında sınırlı bir düşüş yarattı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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