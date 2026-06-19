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  • Borsa uçtu, altın frene bastı: İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Borsa uçtu, altın frene bastı: İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Borsa İstanbul haftayı güçlü bir yükselişle kapatırken altın ve avro tarafında sınırlı düşüşler görüldü. Dolar/TL yükselişini sürdürürken yatırım fonları haftanın en çok kazandıran enstrümanları arasında yer aldı. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa uçtu, altın frene bastı: İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Piyasalar bu hafta yönünü risk iştahına çevirdi. Borsa İstanbul’da sert yükseliş dikkat çekerken, dövizde sınırlı artış, altında ise geri çekilme öne çıktı. Yatırım fonları ise haftanın sürpriz kazandıran kalemleri arasında yer aldı.

1 Borsada güçlü performans

Borsada güçlü performans

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,71, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 14.251,51 puanı ve en yüksek 14.876,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 5,71 üzerinde 14.734,50 puandan tamamladı.

2 Altın haftayı kayıpla tamamladı

Altın haftayı kayıpla tamamladı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,55 azalışla 6 bin 198 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 düşüşle 41 bin 777 lira oldu.

Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,55 azalışla 10 bin 382 liraya geriledi.

 

3 Dövizde sınırlı yükseliş

Dövizde sınırlı yükseliş

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,4450 liradan, euro yüzde 0,55 azalışla 53,2770 liradan tamamladı.

4 Fonlarda güçlü artış

Fonlarda güçlü artış

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,76, emeklilik fonları yüzde 3,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Etiketler
dolar altın borsa yatırım fonları kazandıran hisseler hisse Euro
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