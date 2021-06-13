Pandemi 2020 yılında satın alma&birleşme işlemlerindeki yavaşlama, bu yılın ilk çeyreğinde tersine döndü. İlk çeyrekte 126 işlemde yaklaşık 2 milyar dolar hacim yakalandı. Bu yıl beklenti, 10 milyar dolar barajının geçilmesi yönünde.

Pandemi sürecinde geçen yıl hız kesen şirket satınalma& birleşme (S&B) işlemleri bu yılın ilk çeyreğinde özellikle adet bazında hız kazandı. Yılın ilk çeyreğinde 97 yerli ve 29 yabancı olmak üzere toplam 126 işlem gerçekleşti.

Değeri açıklanan 98 işlemde 1,6 milyar dolarlık işlem hacmi ortaya çıktı. Değeri açıklanmayan 28 işlemle birlikte yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 2 milyar dolar işlem hacmi elde edildi.

Geçen yıl ilk çeyrekte pandeminin de etkileri ile birlikte sadece 33 işlem gerçekleşmiş ve 1,1 milyar dolar işlem hacmine ulaşılmıştı. Yine 2020 yılının toplamında 250 işlemde 9 milyar dolar hacim oluşmuştu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın