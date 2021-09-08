Bankalar 2021 Nisan-Mayıs’ta 6,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi çevirirken, borçlanma maliyetleri 2020 Ekim’e benzer geldi. Ancak yılın kalanında maliyetler öngörülerden yüksek gerçekleşebilir. Buna rağmen bankaların güçlü bilanço ve sermaye yapısı avantaj sağlayacak.

İstikrarlı ekonomilere sahip ülkelerce ‘uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak’ anlamına gelen ve bir tür dış borçlanma yöntemi olarak ele alınan sendikasyon kredileri; Türk bankaları için mevduatlar dışındaki en önemli fon kaynağı olarak görülüyor.

Özellikle risk maliyetindeki yükselişler ve ülke CDS puanındaki artış, sendikasyon yenilemedeki borçlanma maliyetlerini artıran etkenlerin başında geliyor.

Sendikasyon kredisi talebini etkileyen faktörler arasında ise ekonomik koşullar, borç yapılandırma ihtiyacı, para talebi, kur dalgalanmaları yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın