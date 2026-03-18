İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi günler? Gözler İstanbul TOKİ kura sonuçlarında

İstanbul'da merakla beklenen 100 bin sosyal konut projesi için kura çekimi süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda başlıyor. Ankara kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul etabında, hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişlerle belirlenecek.
İstanbul Kura Takvimi ve Cumhurbaşkanı Katılımı
Bakan Kurum, kura çekimlerinin Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayacağını müjdeledi.
Tahmini Tarih: Kura çekimlerinin 23 - 27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Resmi Tören: İstanbul’daki bu dev kura çekiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle büyük bir tören eşliğinde yapılması planlanıyor.
Bakan Kurum, sadece 100 bin konutun hak sahiplerini belirlemekle kalmayacaklarını, İstanbul’un barınma sorununa kökten çözüm getirecek yeni bir adımın da sinyalini verdi:
"İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımımızı atacağız."
Kura Çekimine Kimler Katılacak?
İstanbul'da inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilen adaylar şu kategorilerde kuraya dahil edilecek:
Şehit Aileleri ve Gaziler
Engelli Vatandaşlar
Emekliler
Gençler
Üç Çocuk ve Üzeri Aileler
Diğer Kategoriler
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?
Kura çekilişleri noter huzurunda tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi iki ana kanal üzerinden erişime açılacak:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresinden TC kimlik no ile sorgulama yapılabilecek.
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden "Kura Sonucu Sorgulama" hizmetiyle durum kontrol edilebilecek.