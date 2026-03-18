Araçlara telefon tutucu takmak yasak mı? Cezası var mı?

İddialar ve Yasal Gerçekler

21.000 TL Ceza İddiası: Mevcut trafik ceza rehberinde "ön cama telefon tutucu asmak" gibi bir fiil için tanımlanmış 21.000 TL tutarında özel bir idari para cezası bulunmamaktadır. 2026 yılı güncel ceza miktarları bu seviyede bir "ekran kullanımı" cezası içermez.

30 Gün Trafikten Men: Trafik kanununa göre bir aracın 30 gün bağlanması (men edilmesi) ancak çok ağır ihlallerde (alkollü araç kullanımı, aday sürücü ihlalleri vb.) söz konusudur. Telefon tutucu kullanımı sebebiyle aracın otoparka çekilmesi yasal olarak mümkün değildir.

73/2 Maddesi: Bu madde genel olarak "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmeyi" kapsar. Telefon tutucunun kendisinden ziyade, sürüş esnasında telefonla ilgilenmek bu madde kapsamına girebilir.