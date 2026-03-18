Araçlara telefon tutucu takmak yasak mı? Cezası var mı?

Sosyal medyada yayılan "ön cama telefon tutucu asma yasağı" ve 21.000 TL para cezası iddiaları, 18 Mart 2026 itibarıyla mevcut mevzuat açısından önemli bir bilgi kirliliği içermektedir.
İddialar ve Yasal Gerçekler
21.000 TL Ceza İddiası: Mevcut trafik ceza rehberinde "ön cama telefon tutucu asmak" gibi bir fiil için tanımlanmış 21.000 TL tutarında özel bir idari para cezası bulunmamaktadır. 2026 yılı güncel ceza miktarları bu seviyede bir "ekran kullanımı" cezası içermez.
30 Gün Trafikten Men: Trafik kanununa göre bir aracın 30 gün bağlanması (men edilmesi) ancak çok ağır ihlallerde (alkollü araç kullanımı, aday sürücü ihlalleri vb.) söz konusudur. Telefon tutucu kullanımı sebebiyle aracın otoparka çekilmesi yasal olarak mümkün değildir.
73/2 Maddesi: Bu madde genel olarak "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmeyi" kapsar. Telefon tutucunun kendisinden ziyade, sürüş esnasında telefonla ilgilenmek bu madde kapsamına girebilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Gerçek Kural: "Görüş Açısı"
Trafik polislerinin denetimlerinde dikkat ettiği esas nokta şudur: Sürücünün görüş sahasının kapatılması.
Görüşü Engelleme: Eğer telefon tutucuyu ön camın tam ortasına, yolu görmenizi engelleyecek şekilde devasa bir cihazla yerleştirirseniz; polis memuru bunu "görüşü engelleyen aksesuar" olarak değerlendirip ceza yazabilir.
Video İzleme Yasağı: Hareket halindeyken telefon tutucudaki cihazdan video izlemek veya görüntülü konuşmak kesinlikle yasaktır ve cezai işleme tabidir.
Doğru Konumlandırma: İddialarda belirtildiği üzere; tutucuyu havalandırma ızgaralarına veya torpido üzerine sabitlemek, hem görüş açınızı korur hem de olası bir denetimde "görüş kısıtlama" gerekçesiyle ceza almanızı engeller.
Sürücüler Ne Yapmalı?
Telefon tutucunuzu ön camın üst veya orta kısımlarına değil, konsolun alt hizasına veya havalandırma bölmelerine takın.
Cihazı sürüş esnasında sadece navigasyon amaçlı kullanın.
Resmi Gazete'de yayımlanmış 21.000 TL'lik yeni bir "tutucu cezası" kararı bulunmadığını unutmayın; bu tip fahiş rakamlar genellikle sosyal medya etkileşimi için üretilmektedir.