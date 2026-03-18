Enflasyon ne zaman açıklanacak? Mart enflasyon beklentisi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart 2026 enflasyon verilerini açıklamasına kısa bir süre kala, ekonomi dünyasının ve milyonlarca vatandaşın dikkati beklenti anketlerine çevrildi. Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Mart Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, hem Mart ayı hem de yıl sonu enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonu gözler önüne serdi.
TÜİK’in 3 Nisan 2026 Cuma saat 10.00'da açıklayacağı resmi veriler, mülk sahipleri ve kiracılar için yasal sınırı belirleyecek.
Hesaplama Yöntemi: Mevcut mevzuata göre kira artış tavanı, 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Nisan Tahmini: Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki %2,18’lik aylık artış beklentisi gerçekleşirse, Nisan ayı kira artış oranının (12 aylık ortalama) %32 - %34 bandında seyretmesi bekleniyor.
Enflasyon Beklentilerindeki Güncel Durum
Katılımcıların tahminleri, enflasyonist baskının bir miktar daha hissedileceğine işaret ediyor:
Mart Ayı TÜFE Beklentisi: Geçen ay %1,89 olan aylık artış beklentisi, bu dönemde %2,18’e yükseldi.
2026 Yıl Sonu TÜFE Beklentisi: %24,11 olan tahmin, %25,38 olarak güncellendi.
12 Ay Sonrası (Mart 2027) Beklentisi: %22,10'dan %22,17'ye çıktı.
24 Ay Sonrası (Mart 2028) Beklentisi: %17,11'den %17,30'a revize edildi.
Mart ayı enflasyon verisi, Temmuz 2026’da yapılacak maaş zamları için gereken 6 aylık enflasyon farkı hesaplamasının üçüncü temel verisi olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir rakam, Temmuz ayındaki zam oranının da yukarı çekilmesi anlamına geliyor.
Özet Tablo: Enflasyon Beklenti Değişimi
|Dönem
|Önceki Beklenti
|Güncel Beklenti
|Mart Ayı (Aylık)
|%1,89
|%2,18
|2026 Yıl Sonu
|%24,11
|%25,38
|12 Ay Sonrası
|%22,10
|%22,17
|24 Ay Sonrası
|%17,11
|%17,30