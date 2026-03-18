  • FED kararı saat kaçta açıklanacak? Mart ayı faiz kararı beklentisi ne?

FED kararı saat kaçta açıklanacak? Mart ayı faiz kararı beklentisi ne?

Küresel piyasaların haftalardır kilitlendiği FED (ABD Merkez Bankası) faiz kararı, bu akşam açıklanıyor. Peki FED kararı saat kaçta açıklanacak? Mart ayı faiz kararı beklentisi ne?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak Mart 2026 faiz kararı, küresel piyasalardaki yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yalnızca Amerikan ekonomisinin gidişatını belirlemekle kalmayan FED'in bu kritik hamlesi, dünya genelindeki finans piyasaları üzerinde de doğrudan ve belirleyici bir etki yaratıyor.

 

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (FOMC), Mart ayı dönemi için planlanan iki günlük kritik toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Küresel piyasaların yönünü belirleyecek olan faiz kararı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de tüm dünya kamuoyuna duyurulacak.

 

2026 yılının bu ilk bahar buluşması öncesinde piyasa aktörleri atılacak adım konusunda iki farklı görüşe odaklanmış durumda: Analistlerin bir kesimi, ABD ekonomisinden gelen yavaşlama sinyalleri ve enflasyonun %2 hedefine yaklaşmasıyla birlikte 25 baz puanlık bir "ince ayar" indirimi bekliyor.

 

Buna karşın, çekirdek enflasyondaki direnç ve hizmet sektöründeki verilerin gücünü koruması sebebiyle FED’in faizleri bu ay da sabit tutarak "izle ve gör" stratejisini sürdürebileceği öngörülüyor.
