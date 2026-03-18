Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi, meclisten geçti mi? Kimler yararlanabilecek?

Sosyal medyada hızla yayılan "emeklilere ÖTV'siz araç" haberleri, maalesef mevcut durumu olduğundan farklı yansıtarak büyük bir bilgi kirliliğine yol açmış durumda. Konunun aslı, Meclis'e sunulan bir kanun teklifinden ibaret olup henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmamaktadır.
Meclis Süreci: Yasa Yürürlüğe Girdi mi?
Bu düzenleme henüz yasalaşmamıştır. * Mevcut Durum: Kanun teklifi şu an sadece bir "önerge" aşamasındadır ve TBMM ilgili komisyonlarında incelenmeyi beklemektedir.
Resmiyet: Teklifin yürürlüğe girmesi için Genel Kurul'da kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması şarttır. Şu an için bu aşamaların hiçbiri gerçekleşmemiştir.
Kimler Yararlanabilir? (Kapsam Oldukça Dar)
İddiaların aksine, bu teklif tüm emekli vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. Teklif metni yasalaşsa dahi şu gruplar hedeflenmektedir:
Esnaf ve Sanatkârlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar.
Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alanlar.
Kapsam Dışındakiler: Mevcut metne göre SSK (4/1-a) işçi emeklileri ve Emekli Sandığı (memur) emeklileri genel olarak bu hakkın dışında tutulmuştur.
Taslakta Öne Çıkan Başvuru Şartları
Eğer bu kanun teklifi Meclis'ten geçerse, uygulanması beklenen kurallar şu şekildedir:
Süre Sınırı: Hak sahipleri, emeklilik tarihlerinden itibaren ilk 5 yıl içinde bu muafiyetten yararlanabilecektir.
Tek Seferlik Hak: ÖTV muafiyeti hayat boyu sadece bir defaya mahsus tanınacaktır.
Araç Tipi: Sadece binek otomobilleri kapsayacak; ticari araçlar bu muafiyetin dışında kalacaktır.
5 Yıl Satış Yasağı: ÖTV'siz alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek. Bu süreden önce satılması durumunda, ödenmeyen ÖTV tutarı gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
Önemli Hatırlatma
Şu anki yürürlükteki mevzuata göre sadece %90 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar ile özel tertibatlı araç kullanma şartı olan engelliler ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir. Emeklilere yönelik bu yeni teklif yasalaşmadığı sürece, mevcut engelli muafiyeti dışındaki taleplerin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.