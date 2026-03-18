Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi, meclisten geçti mi? Kimler yararlanabilecek?

Meclis Süreci: Yasa Yürürlüğe Girdi mi?

Bu düzenleme henüz yasalaşmamıştır. * Mevcut Durum: Kanun teklifi şu an sadece bir "önerge" aşamasındadır ve TBMM ilgili komisyonlarında incelenmeyi beklemektedir.

Resmiyet: Teklifin yürürlüğe girmesi için Genel Kurul'da kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması şarttır. Şu an için bu aşamaların hiçbiri gerçekleşmemiştir.

Kimler Yararlanabilir? (Kapsam Oldukça Dar)

İddiaların aksine, bu teklif tüm emekli vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. Teklif metni yasalaşsa dahi şu gruplar hedeflenmektedir:

Esnaf ve Sanatkârlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar.

Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alanlar.

Kapsam Dışındakiler: Mevcut metne göre SSK (4/1-a) işçi emeklileri ve Emekli Sandığı (memur) emeklileri genel olarak bu hakkın dışında tutulmuştur.