Pandemi ile büyümesi hızlanan e-ticaret sektörü, e-ihracatın da patlamasına neden oldu. 2021’nin dokuz aylık döneminde e-ihracat, yüzde 200 artarak 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Atasay’dan Kiğılı’ya, Altınyıldız’dan Madam Coco’ya kadar farklı sektörlerden şirketler e-ihracatta hedef büyüttü.

14-27 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Pandemi nedeniyle yükselişe geçen ve yıl sonunda 400 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşması beklenen e-ticaret sektörü yurtdışına açılmak isteyen şirketler için yeni bir fırsat kapısı oldu.

2021 yılının dokuz aylık döneminde e-ihracat yüzde 200 artarak 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Yılın başında yürürlüğe giren internet üzerinden yurt dışına satış yapan mikro ihracatçıya yüzde 50 vergi muafiyeti de pazarın hareketlenmesini sağladı.

E-ihracatla satılan ürünlerde; giyim, ayakkabı, aksesuar, mücevher, saat, elektronik ve otomotiv parçaları gibi yükte hafif pahada ağır ürünler öne çıkıyor. Bu süreçte pazaryerleri de şirketlerin yurt dışında açılması konusunda önemli adımlar atıyor. GittiGidiyor bunlardan biri. Şirket eBay üzerinden markaları dünyaya açıyor.

Gittigidiyor Genel Müdürü ve Ebay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Pandeminin başlarında lojistik ve üretim sorunları yaşanmasına karşın başvuru adedimiz oldukça yükseldi.

Satıcılarımızda yüzde 50 oranında artış olurken, sergilediğimiz ürün adetlerimiz 10 bini aştı” diyor. Bugün itibarıyla 4 bine yakın satıcı on binlerce ürünü yurt dışında listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yapabiliyor. 2022 yılının sonunda ise satıcı sayının yüzde 25 artırılması hedefleniyor.

MÜCEVHERDE ATILIM

Özellikle mücevherat markaları e-ihracatta atılım yaptı. Mağazacılıkta son üç yılda yüzde 93 oranında büyüme yakalayan Atasay Mücevherat, e-ihracat yapılanmasını 2021 yılının ikinci çeyreğinde başlattı. Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, “2022 yılı sonuna kadar toplam ihracat ciromuz içinde e-ihracatın yüzde 10 ila 15 arasında pay almasını hedefliyoruz” diyor.

Şirket, e-ihracat cirosunu 8 ila 10 katı arasında büyütmeyi hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm eyaletlerinde satışa açık olarak Amazon’un depolarında konumlanan şirket, bu iş birliğini 2022’den itibaren öncelikle Avrupa ve İngiltere, sonrasında Güney Amerika ve Asya pazarlarında devam ettirecek. Kamer, ayrıca 2022 yılı başı itibarıyla tüm Kör-fez’de Ounass şirketi ile Atasay’ın e-ihracatını başlatacaklarını belirtiyor.

2020 yılını 700 milyon TL ciroyla kapatan Zen Pırlanta ise hem mağazacılıkta hem de ciroda büyüyor. 2021 hedefi 1 milyar TL olan şirket, bu çerçevede 80 milyon TL yatırımla yeni bir pırlanta tasarım ve üretim merkezi açmaya hazırlanıyor.

Zen’in ihracatının cirodaki payı yüzde 25. E- ihracata yeni başlayan şirketin hedefi yüzde 10’luk bir büyüme sağlamak. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Almanya ve Avrupa için perakende satış yaptığımız bir e-ticaret sitemiz var. Ayrıca toptan satışlarımız için hazırlığını yaptığımız bir B2B sitemiz bulunuyor” diyor.

Uzun yıllar iç piyasa ağırlıklı çalışan Ariş Pırlanta, üç yıl önce ihracata tekrar ağırlık verdi. İhracatın ciro içindeki payı yüzde 8-10’a ulaşmış durumda. Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, “E-ihracatın payı yüzde 3-4 civarında. E-ihracatta iki üç kat artış hedefliyoruz” diyor. Öncelikle ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, Romanya, Kırgızistan, Moğolistan, Fas, Ortadoğu yer alıyor.

YÜZDE 100 BÜYÜME HEDEFİ

2022 yıl sonu ihracat hedefini 30 milyon dolar olarak belirleyen Kiğılı, e-ihracatta hızlı büyüyor. E-ihracatın şirketin cirosunda yüzde 5 oranında bir payı var. E-ihracat operasyonu bu yıl yüzde 200 büyüme kaydetti. Şirket, bu yıl Amazon’da iki yeni ülkeye giriş yaptığı için yüzde 100 gibi bir büyüme hedefleniyor.

Pandeminin başlangıcından beri farklı pazar-yerleri üzerinden toplam 55 ülkeye ürün satışı yaptıklarını söyleyen Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “İtalya’nın en önemli e-ihracat şirketlerinden bir tanesiyle görüşmelerimiz devam ediyor” diyor. Şirket, artık yurt içindeki e-ticaret know-how’ını sınır ötesine taşıyarak kendi e-ticaret sitesi üzerinden e-ihracat operasyonuna başlayacak. İlk olarak hedef Avrupa ülkeleri olacak.

2022 yılı sonuna kadar yurt içinde 200, yurt dışında 62 Altınyıldız Classics mağazasına ulaşmayı hedefleyen Altınyıldız Classics de hem e-ihracatta hem e-ihracatta büyümeyi hedefliyor. Şirketin 2022 yıl sonu ihracat hedefi ise 5 milyon Euro.

E- ihracata 2021’in son çeyreğinde başlayan şirket, 2022 yılı içerisinde ihracatın yüzde 20’sinin, şirket cirosunun da yüzde 2-3 bandının buradan gelmesini hedefliyor.

Altınyıldız Classics Pazarlama ve Online Kanallar Direktörü Onur Uluğ, şu an için Romanya, Almanya, Bulgaristan ve Macaristan’a online kanallar ile satış yaptıklarını söylüyor. 2022 yılında Avrupa’nın tamamıma online kanallar ile satış yapılması planlanıyor.

Bisse, üretim tesisinde kapasite artırarak ihracatın cirodaki payını yarı yarıya getirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda e-ihracat projelerine de ağırlık veren şirket, Amazon’la çalışmaya başladı.

Bisse İcra Kurulu Başkanı Ahmet Onur Kefeli, “Easty, Brandfoni, Knavat ve e-Bay ile de e-ihra-cat görüşmelerimiz olumlu yönde devam ediyor. Ukrayna, Dubai, Libya ve diğer Afrika ülkelerinde var olmayı hedefliyoruz” diyor.

FARKLI PLATFORMLAR VAR

Gelirlerinin yüzde 35’i yurt dışı satışlardan oluşan ve bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefleyen Cotton Box da e-ihracata hız veriyor.

Yurt dışı satışlarda bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 50’lik bir artış olduğunu belirten Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Dolaylı ve doğrudan yapılan bütün e-ihracatları tek potada değerlendirirsek, şu an e-ihracatın ciromuzdaki payı yüzde 15 diyebiliriz” diyor. Almanya, Orta Avrupa ve Balkanlar şirketin öncelikle pazarları arasında yer alıyor.

2022 yılının sonunda ihracatta yaklaşık iki kat büyüme öngören SPX’in cirosunun içinde şu an ihracatın payı yüzde 6 seviyesinde. E-ticaret sitesi www.spx.com.tr üzerinden satış yaptıklarını söyleyen Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, “2021 yılında e-ticaretin cirosunun içindeki payı yüzde 16’ya ulaştı.

Bu oranın, 2022 yılının sonuna kadar yüzde 18 seviyesine çıkmasını bekliyoruz” diyor. E-ihracatta ağırlıkla Almanya pazarında faaliyet gösteren şirketin e-ihracat faaliyetleri için Almanya’da Limango.de, Amazon.de, Otto. de ve Mytoys.de’nin yer aldığı en büyük online platformları kullanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco da yurt dışı satışlarını neredeyse üç kat artırdı. İhracatın cirodaki payı yüzde 10-15’e ulaştı. Yunanistan’da kendi e-ticaret operasyonunu kuran şirket, diğer ülkelerde de e-ticaret çalışması yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hedef e-ihracatın cirodaki payını hızla yüzde 10-15 düzeyine çekebilmek. Madame Coco Genel Müdürü Cemal Cem Işık, “Avrupa’da ve dünyada Madame Coco markasına ve ürünlerine büyük talep var. Bu doğrultuda farklı ülkelerde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz e-ticaret projemiz var. Aynı zamanda Avrupa’da e-ticaret deposu kurma operasyonumuza da ayrıca başladık” diyor.

EMRE EKMEKÇİ ETİD BAŞKANI ÜÇ YILDA 10 KAT DAHA BÜYÜYECEK

“Dünyada e-ihracat 3,4 trilyon dolar, gelişmiş ülkelerde toplam ihracatın içindeki payı yüzde 7 seviyelerinde iken, Türkiye’de bu rakam yüzde 0,5’lerde.

Önümüzdeki üç yıl içinde 10 kat büyüme göstererek, dünya ortalamasına gelmemiz bekleniyor. Devlette de e-ihracat konularına ilişkin doğru mekanizmalar var. Doğru lojistik yapılar kurularak bu taleplere cevap vermek istiyoruz.

TOBB’da ana gündem maddemiz e-ihracat, çünkü e-ticaretin büyümesindeki güç olarak öne çıkıyor. Vergi muafiyeti ve aynı zamanda Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘e-ihracat’ ve ‘dijital pazarlama dairesi’ kurulması da ülkemiz ve e-ihracat sektörü açısından pozitif etki yaratan adımlardan biri oldu. Bu kapsamda pandeminin etkisiyle e-ihracat alanında Türkiye’nin önünün açıldığını söyleyebiliriz” diyor.