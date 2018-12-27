AY Marka ve Boyner Büyük Mağazacılık’ta bayrak değişimi
AY Marka Mağazacılık ve Boyner Büyük Mağazacılık genel müdürlük pozisyonlarında bayrak değişimi oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Boyner Büyük Mağazacılık’ta 2016’dan bu yana genel müdürlük görevini yürüten Bülent Başaran, bayrağı Şubat 2019 itibariyle halen Boyner Grup şirketlerinden AY Marka Mağazacılık’ın genel müdürlüğünü yürüten Eren Çamurdan’a devrediyor.
AY Marka Mağazacılık’ta Network-Qu-George Hogg Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Orhan Maltepe de AY Marka Mağazacılık’ın genel müdürlüğü görevini üstlenecek, iş hayatına Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları’nda hazır giyim Orhan Maltepe pazarlama bölümünde başlayan Çamurdan, 2008 yılında AY Marka Mağazacılık’ın kurulmasıyla birlikte AY Marka’nın genel müdürü oldu.
AY Marka Mağazacılık’ın yeni genel müdürü Orhan Maltepe ise kuruluşundan bu yana Ay Marka’da çalışıyor.
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