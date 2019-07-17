İstanbul’a transfer
Radisson Hotel Group, dünya çapında sekiz farklı otel markası ve bin 400’den fazla oteliyle dünyanın en büyük otel gruplarından biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İstanbul’da bulunan Radisson Blu Bosphorus’ta üst düzey bir atama yapıldı. Otelin yeni genel müdürü Tobias Ammon oldu.
Otelcilikte 15 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip olan Ammon, daha önce Arabella Sheraton Grand Hotel Münih Almanya, Dorint Pallas Wiesbaden Almanya ve Radisson Hotel Group otellerinde 10 yılı aşkın süre farklı pozisyonlarda çalıştı.
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