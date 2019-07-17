İstanbul’a transfer

Temmuz 17, 2019 0 Yorum 81 Okunma
İstanbul’a transfer

Radisson Hotel Group, dünya çapında sekiz farklı otel markası ve bin 400’den fazla oteliyle dünyanın en büyük otel gruplarından biri.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

İstanbul’da bulunan Radisson Blu Bosphorus’ta üst düzey bir atama yapıldı. Otelin yeni genel müdürü Tobias Ammon oldu.

Otelcilikte 15 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip olan Ammon, daha önce Arabella Sheraton Grand Hotel Münih Almanya, Dorint Pallas Wiesbaden Almanya ve Radisson Hotel Group otellerinde 10 yılı aşkın süre farklı pozisyonlarda çalıştı.



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