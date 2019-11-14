Kalekim’in başına geçti
Kale Grubu Şirketleri çatısı altında yer alan yapı kimyasalları şirketi Kalekim’de üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgesinde birinci, Avrupa’da ise beşinci sırada yer alan Kalekim’de genel müdürlük görevine Timur Karaoğlu atandı.
Kalekim’in iç piyasadaki liderliğini sürdürmeyi ve globaldeki başarısını yerinde üretimle daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefleyen Karaoğlu, şirketin küresel marka olma yolculuğuna liderlik edecek.
Kalekim, ihracatının yüzde 6’sını Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 35’ini Ortadoğu’ya, geri kalanını da diğer bölgelerdeki ülkelere gerçekleştiriyor.
Yönetim, iş geliştirme, pazarlama ve satış stratejileri geliştirme ve uygulama konularındaki tecrübeleriyle öne çıkan Timur Karaoğlu, 2001 yılında Kale Grubu şirketlerinden Kale Pazarlama’da ürün sorumlusu olarak iş hayatına başladı.
Karaoğlu, şirkette uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. Son olarak Kalekim Satış Pazarlama’nın genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.
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