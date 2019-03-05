Pazarlama ve markadan sorumlu olacak
1981 yılında faaliyete başlayan Boyner Büyük Mağazacılık, bugün Türkiye’nin 38 ilinde toplam 115 mağaza ve yaklaşık 300 bin metrekare satış alanıyla faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Perakende sektörünün önemli markalarından Boyner Büyük Mağazacılık’ta üst düzey bir atama gerçekleşti.
Mart 2015’ten bu yana Boyner Grup bünyesinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Ahmet Bal, Boyner Büyük Mağazacılık’ın pazarlama ve marka yönetimi genel müdür yardımcısı olarak atandı.
Mart 2015’ten beri Boyner Grup’ta çalışan Bal, Beymen’de farklı alanlarda yöneticilik yaptı.
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