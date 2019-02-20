Satıştan sorumlu olacak
PepsiCo Türkiye’de son iki yıldır dönüşüm direktörü olarak görev yapmakta olan Gizem Turan Pazar, satış strateji direktörlüğü rolüne atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kariyerine L’Oreal Türkiye’nin pazarlama biriminde başlayan Pazar, McKinsey & Company şirketinin Chicago ofisinde kıdemli danışman olarak Fortune 500 şirketleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında PepsiCo Türkiye bünyesine şekerleme kategorisi pazarlama müdürü olarak katıldı.
Ardından yiyecek pazarlamada yöneticilik yapan Pazar, 2017’den bu yana PepsiCo Türkiye’nin dönüşüm ajandasına liderlik ediyor.
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