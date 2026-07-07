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ABD'den İran petrolü kararı: Geçici izin iptal edildi

ABD yönetimi, İran petrolü, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı ve teslimatına geçici olarak izin veren genel lisansı iptal etti. Yeni kararla birlikte 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli ürünlere yönelik yeni işlemler durdurulurken, devam eden işlemlerin tamamlanması için 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den İran petrolü kararı: Geçici izin iptal edildi

ABD yönetimi, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı ve sevkiyatına geçici olarak izin veren genel lisansı yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte 7 Temmuz itibarıyla İran petrolüne yönelik yeni ticari işlemler yasaklanırken, mevcut işlemler için sınırlı bir geçiş süreci tanındı.

OFAC yeni genel lisansı yayımladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin yeni bir genel lisans yayımladı. Bu lisans, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin üretimine, teslimatına ve satışına izin veren geçici lisansın yerini aldı.

7 Temmuz itibarıyla yeni işlemler durduruldu

Böylelikle 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli söz konusu ürünlerin satın alınması veya yüklenmesi dahil hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.

Önceki lisans kapsamında izin verilen mevcut işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi için ise 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

OFAC tarafından geçen ay yayımlanan genel lisans ile İran menşeli ham petrol, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı veya gemilerden boşaltılması gibi normalde yasak olan tüm işlemlere geçici muafiyet sağlanmıştı.

Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.

Etiketler
ABD iran İran petrolü lisans petrol ürünleri
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