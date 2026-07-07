Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen resmi akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde dünya liderlerine Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi. Menüde Anadolu'nun farklı şehirlerinden özenle seçilen ürünler ve geleneksel tatlar öne çıktı.

Başlangıçta Anadolu'nun yöresel tatları yer aldı

Akşam yemeğinin başlangıç menüsünde taş fırında hazırlanan pide, zeytinyağlı sebze sote, Trabzon tereyağı ile Hizan Karakovan balı ve yanık Denizli yoğurdu servis edildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerine ait coğrafi ve yerel ürünlerin bir araya getirildiği başlangıç tabağı, misafirlere Türk mutfağının zenginliğini yansıttı.

Ara sıcakta Kayseri mantısı sunuldu

Ara sıcak bölümünde ise yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşliğinde hazırlanan Kayseri mantısı ikram edildi. Geleneksel Türk mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan mantı, menünün öne çıkan yemekleri arasında yer aldı.

Ana yemekte deniz ve et lezzetleri bir arada

Ana yemek menüsünde misafirlere deniz levreği ile ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga sunuldu. Bu lezzetlere tarama, Urla sakız enginarı, Tokat yaprağı, yanık Trabzon tereyağı ile hazırlanan köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşlik etti. Menüde hem Ege hem Karadeniz hem de İç Anadolu mutfağından seçkin ürünlere yer verilmesi dikkat çekti.

Tatlıda Sütlü Nuriye ve Maraş dondurması

Yemeğin finalinde ise Türk mutfağının sevilen tatlılarından Sütlü Nuriye servis edildi. Tatlı, Maraş dondurması, Antep fıstığı köpüğü ve bergamot aromasıyla tamamlandı.

Türkiye'nin mutfak çeşitliliğini yansıtıyor

NATO Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan menü, yalnızca gastronomik bir sunum olmanın ötesinde Türkiye'nin kültürel mirasını ve yöresel ürün zenginliğini uluslararası misafirlere tanıtmayı amaçladı. Karadeniz'den Ege'ye, İç Anadolu'dan Güneydoğu'ya uzanan lezzetler, diplomasi sofrasında Türkiye'nin mutfak çeşitliliğini yansıtıyor.