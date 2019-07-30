TEMSA’ya CEO atandı
Otobüs üreticisi TEMSA’da yönetim kurulu temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı. Uzun, kariyerine 1988 yılında Koç Grubu’nda başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Koç Grubu’nda Ford Otosan’da başlayan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram Dış Ticaret’in başkan yardımcısı ve TNT Lojistik’in iş geliştirme direktörü olarak görev aldı.
2004 yılından itibaren Ceva Lojistik ve Toros Tarım’da üst düzey yöneticilik yaptı. Uzun, TEMSA’ya katılmadan önceki son görevinde STFA Grubu’nda CEO ve inşaat grubu başkanı görevlerini sürdürüyordu.
Önceki haber Odağında ‘sürdürülebilirlik’ var
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?