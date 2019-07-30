TEMSA’ya CEO atandı

Temmuz 30, 2019 0 Yorum 52 Okunma
TEMSA’ya CEO atandı

Otobüs üreticisi TEMSA’da yönetim kurulu temsilcisi ve CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı. Uzun, kariyerine 1988 yılında Koç Grubu’nda başladı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Koç Grubu’nda Ford Otosan’da başlayan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram Dış Ticaret’in başkan yardımcısı ve TNT Lojistik’in iş geliştirme direktörü olarak görev aldı.

2004 yılından itibaren Ceva Lojistik ve Toros Tarım’da üst düzey yöneticilik yaptı. Uzun, TEMSA’ya katılmadan önceki son görevinde STFA Grubu’nda CEO ve inşaat grubu başkanı görevlerini sürdürüyordu.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap