Tüketici lastikleri iş birimi direktörü oldu

Haziran 27, 2019 0 Yorum 79 Okunma
Tüketici lastikleri iş birimi direktörü oldu

Goodyear Tire and Rubber Company’nin Türkiye’deki iştiraki olarak 1961’de kurulan Goodyear, 2 bine yaklaşan çalışanı ile İstanbul’daki merkez ofisi dışında İzmit ve Adapazarı’ndaki iki üretim tesisinde faaliyet gösteriyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

Şirkette yeni bir atama oldu. Ertan San, Goodyear Lastikleri Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü olarak atandı.

San, Goodyear Lastikleri Tüketici Lastikleri İş Birimi Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü görevini yürütüyordu.

Daha önce hızlı tüketim sektöründe görev alan San, 2012’de Goodyear Ailesi’ne katılmıştı.



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