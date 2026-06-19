Japonya sokaklarının hakimi yenilendi: Yeni Honda N-Box

Honda, Japonya pazarını kasıp kavuran küçük arabası (kei car) N-Box için makyaj operasyonunu duyurdu. Üçüncü nesliyle üç yıldır yollarda olan ve ülkenin en çok satan aracı unvanını elinde tutan model, bu güncellemeyle daha modern bir görünüme kavuşuyor. Üretici; Custom donanımını daha keskin hatlarla yenilerken, doğa aktivitelerini sevenler için sunduğu Joy versiyonuna özel bir karartma paketi ekledi ve tüm serinin kabin içi teknolojisini elden geçirdi.