Japonya sokaklarının hakimi yenilendi: Yeni Honda N-Box

Honda, Japonya pazarını kasıp kavuran küçük arabası (kei car) N-Box için makyaj operasyonunu duyurdu. Üçüncü nesliyle üç yıldır yollarda olan ve ülkenin en çok satan aracı unvanını elinde tutan model, bu güncellemeyle daha modern bir görünüme kavuşuyor. Üretici; Custom donanımını daha keskin hatlarla yenilerken, doğa aktivitelerini sevenler için sunduğu Joy versiyonuna özel bir karartma paketi ekledi ve tüm serinin kabin içi teknolojisini elden geçirdi.
Giriş seviyesindeki standart model mevcut gövde yapısını koruyor. Buna karşın daha premium duran N-Box Custom, yoldaki duruşunu güçlendiren yeni bir ön tampon tasarımıyla geliyor. Tasarımcılar, küp tasarımlı LED farlar ve yenilenen tampon girişleriyle bütünlük sağlayan, metal görünümlë detaylara sahip daha ince bir ön panjur kullanmışlar.
Ön farların dış kenarlarını da bu yeni panjura yer açacak biçimde yontmuşlar. Görünümü bir adım daha ileri taşımak isteyenler Coordinate Style seçeneğini seçerek tüm parlak parçaları koyu krom kaplamalarla değiştirebiliyor. Kabin içinde ise yeni krom ve parlak siyah detaylar, LED aydınlatmalar ve gece mavisi iç ışıklar göze çarpıyor.
3 Kullanıcılar istedi, marka harekete geçti
Serinin en maceracı üyesi N-Box Joy, ufak ama etkili güncellemeler aldı. Ön panjurda doğrudan "Honda" yazısını barındıran özel paket artık daha fazla seçenekte standart. Ayrıca şirket, kullanıcılardan gelen yoğun talepleri dikkate alarak sis farlarını tüm Joy modellerinde standart donanım listesine dahil etti.
Asi ve gizemli tasarımlardan hoşlananlar için sunulan Black Style paketi, far süslemelerini ve logoyu tamamen siyah yapıyor. Bu karartma teması iç mekanda da kendini gösteriyor; koltuklarda ve bagaj zemininde parlak siyah kaplamalar ile siyah kareli kumaş dokumalar yer alıyor. Serinin renkli üyesi N-Box Fashion Style ise beyaz tavanı, beyaz aynaları ve beyaz kapı kolları ile retro bir hava sunuyor.
5 Kabindeki küçük detaylar hayatı kolaylaştırıyor
Honda, tüm N-Box ailesinin pratikliğini artırmak amacıyla orta bölüme bir USB şarj portu yerleştirdi ve koltuk arkalarına kullanışlı üst cepler ekledi. Navigasyon destekli 9 inçlik multimedya ekranı ile elektronik otoyol geçiş sistemi de artık daha alt donanım seviyelerinden itibaren standart geliyor.
Şirket motorlar konusunda teknik bir detay paylaşmadı ancak mevcut seçeneklerin devam etmesini bekliyoruz. Araçtaki 660 cc’lik üç silindirli motor, turbosuz haliyle 58 beygir, turbo desteğiyle ise 63 beygir güç üretiyor. Sürücüler gücü otomatik şanzıman (CVT) aracılığıyla ön tekerleklere veya dört tekerleğe birden aktarabiliyor; manuel vites seçeneği sunulmuyor.
Yenilenen Honda N-Box, Temmuz 2026'da satışa çıkacak. Model için ön siparişler 22 Haziran'da başlıyor. Fiyatların mevcut model çizgisine sadık kalarak yaklaşık 1.739.100 Yen ile 2.475.000 Yen arasında seyretmesi bekleniyor.
Araç pazarda Suzuki Spacia, Daihatsu Tanto, Mitsubishi Delica Mini ve Nissan Roox gibi güçlü rakiplerle yarışacak.