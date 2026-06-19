Tekirdağ’da büyük tasarruf: 1 milyon kWh enerji, 1.2 milyon m³ su kurtarıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, düzenlediği basın toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından enerji verimliliği ve altyapı alanında yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Yüceer, seçim döneminde maliyetleri düşürme ve kaynakları daha verimli kullanma sözü verdiklerini belirtti. Bu doğrultuda TESKİ bünyesinde kullanılan pompa sistemlerinin yenilendiğini ifade eden Yüceer, daha az enerji tüketen yeni nesil ve yüksek verimli sistemlerin devreye alındığını, mevcut ekipmanların da bakım süreçlerinden geçirildiğini söyledi.



Yapılan çalışmalar sonucunda son iki yılda yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını kaydeden Yüceer, enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Altyapı yatırımlarına da değinen Yüceer, şebekelerde gerçekleştirilen yenileme ve iyileştirme çalışmaları sayesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin metreküp su kayıp-kaçağının önüne geçildiğini ifade etti. Bu çalışmalarla hem içme suyu kaynaklarının korunmasına katkı sağlandığını hem de suyun daha verimli kullanılmasının mümkün hale geldiğini dile getirdi.



Tekirdağ'ın geleceğini planlarken yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdiklerini vurgulayan Yüceer, güneş enerji santrallerinin devreye alındığını, rüzgâr enerji santralleri için gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin kendi enerjisini üretebilen, kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapıya kavuşması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yüceer, vatandaşlara daha ekonomik ve sürdürülebilir hizmet sunmaya devam edeceklerini kaydetti.