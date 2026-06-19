İlk demiryolu tekeri ihracatını Çekya'ya yaptı

2019 yılında hizmete alınan demiryolu tekeri üretim tesisi ile Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu tekeri üreticisi konumunda bulunan KARDEMİR'in yıllık 200 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Tesiste yük ve yolcu vagonları, lokomotifler, yüksek hızlı trenler ve hafif raylı sistemlerde kullanılan farklı tiplerde demiryolu tekerlerinin uluslararası standartlarda üretildiği ifade edildi. Türkiye'nin uzun yıllar ithalatla karşıladığı demiryolu tekeri ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasına öncülük eden KARDEMİR'in teknik kabiliyeti ve üretim kapasitesi sayesinde hem yurt içi talebe katkı sunduğu hem de yüksek katma değerli ürünlerde ihracatını artırdığı vurgulandı. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda müşteri portföyünü genişletmeye devam eden KARDEMİR'in kalite odaklı üretim anlayışı ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.