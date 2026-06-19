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MTV ikinci taksit ödemeleri başlıyor: Son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler nasıl yapılacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi yaklaşırken, milyonlarca araç sahibi ödeme tarihleri ve güncel vergi tutarlarına ilişkin detayları araştırıyor. Her yıl iki eşit taksit halinde tahsil edilen MTV'nin ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri başladı mı, son ödeme tarihi ne zaman? 2026 MTV borcu nasıl sorgulanır ve ödenir? İşte motor silindir hacmine göre güncel MTV tutarları ile ödeme işlemlerine ilişkin merak edilenler...

Ekonomist
Ekonomist
MTV ikinci taksit ödemeleri başlıyor: Son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler nasıl yapılacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca araç sahibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Yılda iki kez tahsil edilen MTV'nin ilk taksit dönemi ocak ayında tamamlanırken, gözler şimdi ikinci ve son ödeme takvimine çevrildi. 

Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Son ödeme tarihi hangi gün? MTV borcu nasıl sorgulanır ve ödeme işlemleri nereden gerçekleştirilir? İşte 2026 MTV ödeme sürecine ilişkin merak edilenler...

1 MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2026 yılına ilişkin ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılacak. Vergi mükelleflerinin herhangi bir gecikme cezasıyla karşılaşmaması adına ödemelerini en geç 31 Temmuz 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor.

2 2026 MTV tutarı ne kadar oldu?

2026 MTV tutarı ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2026 yılı için yüzde 18,95'lik artış uygulanırken, otomobillerde yıllık vergi tutarı araç özelliklerine göre 5 bin 750 liradan başlayıp 274 bin 415 liraya kadar çıkıyor.

3 Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Türkiye'de en yaygın kullanılan 1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde yıllık MTV tutarları motor hacmine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre, 1.3 litreye kadar motor hacmine sahip araçlarda yıllık MTV 6 bin 903 lira, 1.3 ile 1.6 litre arasındaki en yaygın grupta 12 bin 28 lira, 1.6 ile 1.8 litre arasındaki araçlarda ise 21 bin 252 lira olarak uygulanıyor. 

En yüksek yıllık MTV tutarı ise 274 bin 415 liraya ulaşıyor. Söz konusu rakamlar yıllık vergi tutarlarını ifade ederken, temmuz ayında bu tutarların yarısına karşılık gelen ikinci taksit ödemeleri yapılacak.

4 MTV borç sorgulama nasıl yapılır?

MTV borç sorgulama nasıl yapılır?

Araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet aracılığıyla MTV borçlarını kolayca sorgulayabiliyor ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sistemde T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile araç plakasının girilmesinin ardından güvenlik kodunun da ilgili alana yazılması gerekiyor. Bilgilerin tamamlanmasının ardından "Sorgula" butonuna tıklanarak borç bilgilerine ulaşılabiliyor.

E-DEVLET MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI

5 MTV ödemeleri nereye yapılıyor?

MTV ödemeleri nereye yapılıyor?

MTV ödemeleri, çeşitli kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması ve anlaşmalı bankalar ödeme seçenekleri arasında yer alırken internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı hizmetleri de kullanılabiliyor.

Ayrıca anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilirken, yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla da işlem gerçekleştirilebiliyor.

6 MTV ödemesi PTT ve e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

MTV ödemesi PTT ve e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

MTV ödemeleri PTT kanalları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, PTT A.Ş. iş yerleri, Pttmatikler ve 7 gün 24 saat hizmet veren PttBank mobil uygulaması aracılığıyla kredi kartı veya banka kartı kullanarak ödemelerini yapabiliyor.
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