MTV ikinci taksit ödemeleri başlıyor: Son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler nasıl yapılacak?

Türkiye'de en yaygın kullanılan 1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde yıllık MTV tutarları motor hacmine göre değişiklik gösteriyor. Buna göre, 1.3 litreye kadar motor hacmine sahip araçlarda yıllık MTV 6 bin 903 lira, 1.3 ile 1.6 litre arasındaki en yaygın grupta 12 bin 28 lira, 1.6 ile 1.8 litre arasındaki araçlarda ise 21 bin 252 lira olarak uygulanıyor.

En yüksek yıllık MTV tutarı ise 274 bin 415 liraya ulaşıyor. Söz konusu rakamlar yıllık vergi tutarlarını ifade ederken, temmuz ayında bu tutarların yarısına karşılık gelen ikinci taksit ödemeleri yapılacak.