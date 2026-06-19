Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: O metro hattı 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, hattın 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Erdoğan ayrıca, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlandığını da belirtti.

Türkiye'nin en büyük metro ring hattı hizmette

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açılışıyla Türkiye’nin en büyük metro ring hattı hizmete girmiş oldu. Metro hattının devreye alınmasıyla birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe hattındaki ulaşım süresi ise 57 dakikaya inecek.