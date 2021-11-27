ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 29.69 ile Türk İlaç Serum ve yüzde 24.24 ile Tofaş Oto. Fab. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.50 ve yüzde 7.17 ile Yapı ve Kredi Bank. ve Mavi Giyim hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 15.56 milyar TL ile Garanti BBVA hissesinde olurken, bu şirketi 12.89 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Automotive sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.74 yükselişle 1,819 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 144 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 36.58 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 91.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.60 seviyesinde.

CCI göstergesinin 134.37 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,806 ve 1,792 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,833 ve 1,847 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.45 baz puan azalarak yüzde 42.81 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 21.27 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.33 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.58-5.83

Satım aralığı: 7.33-7.70

Yabancı Payı (%) : 54.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.95 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.57 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.50-9.45

Satım aralığı: 12.10-12.90

Yabancı Payı (%) : 9.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 20.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 23.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.20 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.20-18.50

Satım aralığı: 24.90-25.25

Yabancı Payı (%) : 34.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.

FORD OTOSAN

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 210.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 265.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 243.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 210.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 210.00-182.00

Satım aralığı: 265.00-277.50

Yabancı Payı (%) : 66.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 71 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 70.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70.00-59.00

Satım aralığı: 79.50-90.00

Yabancı Payı (%) : 7.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

T. HALK BANKASI

Yükseliş seyrinde. 4.68 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 5.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.68 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.68-4.50

Satım aralığı: 6.00-6.60

Yabancı Payı (%) : 6.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

HEKTAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 11.13 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 9.25 seviyesinde bulunurken direnç 13.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.25-8.70

Satım aralığı: 13.20-14.90

Yabancı Payı (%) : 7.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.00 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

GÜÇ KAYBEDİYOR

7.27 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.93 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.50-5.73

Satım aralığı: 7.50-7.85

Yabancı Payı (%) : 34.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

KARDEMİR (D)

YÜKSELİŞTE

8.88 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 8.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.55 seviyesine yönelebilir. 8.88 seviyesinin altına sarkmalarda ise 7.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.70-7.13

Satım aralığı: 9.55-9.60

Yabancı Payı (%) : 22.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.48 puan arttı.

LOGO YAZILIM

ALICILAR GÜÇLÜ

42 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 49.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 45.62 seviyesinin altına kayması halinde ise 42.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.25-41.75

Satım aralığı: 49.00-52.00

Yabancı Payı (%) : 47.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.83 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 41.42 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 47.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 39.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.00-35.00

Satım aralığı: 47.00-48.25

Yabancı Payı (%) : 37.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.55 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.52 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.69 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.52-1.45

Satım aralığı: 1.69-1.69

Yabancı Payı (%) : 1.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.35 puan azaldı.

OTOKAR

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 357.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 452.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 416.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 357.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 357.50-335.00

Satım aralığı: 452.50-460.00

Yabancı Payı (%) : 15.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 10.97 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 11.92 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 13.60 seviyesine yönelebilir. 11.92 seviyesinin altında kapanışlarda 9.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.90-8.90

Satım aralığı: 13.60-14.00

Yabancı Payı (%) : 32.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.64 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

12.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.80-12.00

Satım aralığı: 15.80-16.30

Yabancı Payı (%) : 41.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.93 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.21 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.59 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.94 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.94-4.92

Satım aralığı: 5.33-5.45

Yabancı Payı (%) : 2.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.

VESTEL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 28.6 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 27.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 32.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.50-26.00

Satım aralığı: 32.25-32.75

Yabancı Payı (%) : 12.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.