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  • BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (24-28 Nisan)

BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (24-28 Nisan)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

29 Nisan 2023 | 18:09
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BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (24-28 Nisan)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 7,87 kayıpla 4.617,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.578,14 puanı, en yüksek 5.076,41 puanı gördü. 

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,69 azalışla 4.407,54 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,52 kayıpla 7.488,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,95 düşüşle 4.072,72 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,42 azalışla 4.594,32 puana geriledi.

1
EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 6,18 ile Coca Cola İçecek oldu. Coca Cola İçecek’i yüzde 3,33 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 3,26 ile Anadolu Grubu Holding izledi.
2
BU HAFTA EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE

BU HAFTA EN ÇOK AZALAN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,70 ile İpek Doğal Enerji, yüzde 20,81 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 16,90 ile Koza Altın İşletmeleri şeklinde sıralandı.
3
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 229 milyar 338 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 191 milyar 840 milyon lirayla Koç Holding ve 188 milyar 579 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
4
Altın düştü, dolar yükseldi

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 azalışla 1.241 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 kayıpla 8.314 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,25 değer kazanarak 19,4540 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,62 yükselişle 21,4100 lira oldu. Geçen hafta 25,5100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31 azalışla 25,4300 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,40 kayıpla 22,7270 liradan alıcı buldu.
5
YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), açıklayacağı yılın 2. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını belirtti.
6
YENİ HAFTANIN VERİ GÜNDEMİ

YENİ HAFTANIN VERİ GÜNDEMİ

Haftaya veri gündeminde yurt içinde enflasyon, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde enflasyon başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 seviyesinin destek, 4.800 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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