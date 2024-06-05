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'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'

TAB Gıda Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, şirketin bilançosu ve gelecek yatırımları hakkında bilgiler paylaştı.

05 Haziran 2024 | 21:22
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 22:48
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'

TAB Gıda'nın enflasyon muhasebesine göre satışları 1. çeyrekte yüzde 7,5 artarak 5,7 milyar TL’ye ulaştı. Öte yandan şirketin brüt kârı 1. çeyrekte yüzde 24 artarak 734 milyon TL’ye, kar marjı ise yüzde 12,9'a çıktı.

Bloomberg HT’ye konuk olan Çetinkaya, şirket bütçesini iç talebin kısılacağını öngörerek yaptıklarını belirttiği konuşmasında, premium ürünlerin satışlardaki payının geçen yıl yüzde 20-25 olduğunu söyledi. Reel olarak enflasyonun üzerinde büyüme sağladıklarını açıklayan Çetinkaya, dijitalleşmeye ve teknolojiye yatırım yaptıklarını belirtti. “Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız” diyen Çetinkaya, enflasyon muhasebesinin nakit üretme kapasitelerini doğru yansıtmadığını kaydetti.

Çetinkaya, şirketin gelecek yatırımları için “Yıl sonuna kadar 200 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Nakit artışını yeni yatırımlar, teknoloji-dijitalleşme ve güneş enerjisi projesine ayıracağız. Ücret artışını politikalara göre değerlendireceğiz.” diye konuştu.

 

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