ARA
Bist 100
10350,96
-0,13%
Bist 100
Dolar/TL
32,2798
-0,9199%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0776
-1,1319%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0867
-0,1167%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2444,82
0,29%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Şimşek, “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde” dedi.

05 Haziran 2024 | 17:29
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 17:35
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi. Bloomberg HT'nin haberine göre Şimşek vergiye ilişkin, “Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde” dedi.
Ankara’da YASED'in Küresel Yatırım Günleri programında Bloomberg’e açıklama yapan Şimşek “Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz” diye konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2444,82 0,29%
  • ALTIN ONS 2355,62 1,23%
  • BIST 100 10350,96 -0,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,131 0,811%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3705 0,21168%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,05 -0,0025%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2798 -0,9199%
  • EURO/DOLAR 1,0867 -0,1167%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0776 -1,1319%
  • STERLIN/DOLAR 1,27727 0,02898%
Borsa Haberleri
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
GERİ
İLERİ
Borsa ve kriptoda vergi iddiası için Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL