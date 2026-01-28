ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Fahiş fiyat ve "günde 10 müşteri" uygulaması gündem olmuştu: O hamburgerciye inceleme

Fahiş fiyat ve "günde 10 müşteri" uygulaması gündem olmuştu: O hamburgerciye inceleme

İstanbul’da günde yalnızca 10 müşteriye hizmet verdiği belirtilen ve fahiş fiyatlarla da tartışma yaratan hamburgerci, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlatıldığını duyurdu.


Fahiş fiyat ve "günde 10 müşteri" uygulaması gündem olmuştu: O hamburgerciye inceleme

İstanbul Emirgan'da günde sadece 10 kişiye hizmet verdiği belirtilen ve kapı şifresiyle müşteri kabul eden hamburgerci kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ayrıca, müşterilere “8 katlı burger yiyebilmek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor” şeklinde bir şart getirmesi de tartışma konusu olmuştu.

Konunun kısa sürede gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

İnceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bakanlık ekiplerinin harekete geçtiği ve 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatıldığını duyurdu:

"Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.

İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir.

Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız."

Fiyatlar da dikkat çekti

Söz konusu işletmede hamburger yemek için günler öncesinden kişi sayısını belirterek rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, işletme günde sadece 10 kişiye hizmet veriyor.

Öte yandan, hamburgercideki fiyatlarda bir diğer dikkat çekici konu oldu. Burgerlerin 1488 TL, patates kızartmasının 988 TL ve içeceğin ise 218 liradan fiyatlandırıldığı öne sürüldü.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL